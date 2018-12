Salvini vola in Israele: vedrà il premier Netanyahu ma non il presidente Rivlin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il vicepremier e ministro dell' Interno Matteo Salvini è in partenza per Israele. Da dopodomani, per due giorni, sarà lì, e incontrerà il premier Benyamin Netanyahu. Mentre non avrà un incontro con il presidente dello Stato israeliano ma ciò non dipende da motivi di polemica politica di questo Paese nei confronti della Lega, come parte della sinistra israeliana ha cercato di dire, ma per difficoltà del presidente Reuvlen Rivlin relative alla propria agenda. Salvini - alla sua prima visita come rappresentante del governo - incontrerà al suo arrivo a Gerusalemme la comunità ebraica di origine italiana e subito dopo visiterà Yad Vashem, il Museo della Shoah.LEGGI ANCHE: Franco di Mare racconta i settant'anni di Israele: «Un Paese senza pace ma già nel futuro»