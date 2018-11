Salvini: «Lega contro Global compact, ma deciderà il Parlamento. Di Maio? Lo stimo, ma si difenda da solo»

«La Lega voterà contro». Matteo Salvini conferma a SkyTg24 la posizione del Carroccio sul Global compact che, spiega, «mette sullo stesso piano immigrati regolari e irregolari». Noi, ha detto rispondendo a Maria Latella, «abbiamo fatto la scelta più bella del governo del cambiamento» spiegando che però, essendo «un tema così importante» faremo decidere «il Parlamento». Il reddito di cittadinanza «lo faremo in primavera. Stiamo facendo tutto insieme e ringrazio gli italiani, Di Maio e Conte». Con l'ok al decreto sicurezza «è stata fatta una scelta che era nel contratto e non è targata Salvini o Di Maio ma di tutto il governo. Non è un successo di Salvini ma merito di tutto il governo. Poi sono anche fortunato...».



Sulla questione degli operai in nero nell'azienda di famiglia di Di Maio, il leader della Lega dichiara: «Luigi Di Maio lo stimo e lo rispetto per quanto fa da ministro. Non conosco la sua famiglia nè le sue aziende: coinvolgere parenti, amici, mogli e fidanzate nella bagarre politica non mi sembra una cosa intelligente» E poi agggiunge:

Ultimo aggiornamento: 12:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chi c'è dietro? Non lo so... leggevo di complotti, Le Iene, Mediaset, Berlusconi... so che giudicano gli italiani e Di Maio non ha bisogno di essere difeso, si difende da solo».