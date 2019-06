Salvini: «Evitare la procedura Ue, ma non ad ogni costo»

Parla Matteo Salvini. Per la Flat tax «servono almeno 10 miliardi, facciamo 15». Così il vicepremier, che ha ribadito che non ci sarà «nessuna manovra correttiva». E poi. «Non permetteremo che a Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese», ha continuato Salvini a margine della cerimonia per l'anniversario della Guardia di Finanza. «Non ci sarà alcuna manovra correttiva. Prima vengono le garanzie per gli italiani e poi per tutti gli altri», ha aggiunto. «Conte è li a trattare su un binario indicato dal Parlamento, evidentemente evitare l'infrazione è obiettivo di tutti ma non a ogni costo». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini al Festival del Lavoro a Milano. Salvini ha ribadito che l'infrazione sarebbe «un atto politico e non economico». E ancora. «È chiaro che è un momento difficile ma anche un momento storico. Più siamo a ragionarci e meglio è. Io farei la manovra il prima possibile, la farei entro la fine dell'estate e no, poi non voglio andare a votare, lasciamo tranquilla la gente», ha detto Salvini.

Evitare la procedura. Per il vicepremier Matteo Salvini, «evitare» la procedura d'infrazione della Commissione europea «è obiettivo di tutti ma non a ogni costo». Lo ha dichiarato nel corso della sua intervista con il vicedirettore esecutivo di Radio24, Sebastiano Barisoni, nell'ambito del Festival del Lavoro di Milano. «Non è giustificata da nessun parametro - ha chiosato - Sarebbe atto politico e non economico».

La replica di Di Maio. «Le tasse non si tagliano sui giornali ma veramente. Comunque io che sto qui dentro non credo che si voti a settembre, andremo avanti». Il capo politico M5S e vice presidente del consiglio, Luigi Di Maio, esclude così, a 'Un giorno da pecora' su Radio1, il voto anticipato a fine estate e ribadisce l'obiettivo del taglio delle tasse. Ci sono «ottime possibilità per scongiurare la procedura d'infrazione europea», dice il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di 'Un giorno da pecorà su Rai Radio Uno. «Dobbiamo essere uniti, crederci, e combattere», sottolinea: «Siamo forti delle nostre convinzioni», dice, «nei conti pubblici l'Italia sta incassando più del previsto».

