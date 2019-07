Governo, Di Maio: escludo crisi prima di settembre. Giustizia, domani resa dei conti in cdm

Il disegno di legge delega di riforma della giustizia, che contiene interventi sul processo civile e penale, sull'ordinamento giudiziario, su eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, è all'esame del preconsiglio dei ministri, in corso da mezzogiorno a Palazzo Chigi, in vista dell'approdo previsto domani in Cdm. Ancora manca la convocazione ufficiale della riunione di governo con il relativo ordine del giorno ma la riforma, fortemente voluta dal ministro Alfonso Bonafede e oggetto di divergenze con l'alleato della Lega, dovrebbe essere esaminata domani.

Il testo è già stato in parte modificato rispetto alla versione originale inviata dall'Ufficio legislativo di via Arenula a Palazzo Chigi, il 12 luglio scorso. Tra le modifiche introdotte, i nove anni di durata massima dei processi, ritenuti dalla Lega un tempo troppo lungo, sono stati ridotti a 6 e per quanto riguarda l'introduzione del sorteggio per la scelta dei togati del Csm è stato spostato nella fase preliminare, seguita poi dall'elezione dei candidati sorteggiati, per evitare che la norma incorra in rilievi di incostituzionalità. Bisogna ora attendere quale sarà la versione definitiva che, all'esito della pre-riunione di oggi pomeriggio, approderà domani sul tavolo del governo.

Di Maio esclude crisi. «A settembre si vota il taglio definitivo di 345 parlamentari della Repubblica» ed «escludo totalmente» che il governo cada prima. Lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ospite di 'Zapping' su Radiouno. Sul decreto sicurezza bis «non vedo rischi per il governo, io sono tranquillo anche perché il dl contiene una nostra misura sulla confisca immediata delle navi, così si chiude uno show, una grande recita, tra Ong che vogliono entrare nei porti e chi dice »chiudo porti«. Quindi per me sul decreto sicurezza si va avanti e spero che a settembre il Parlamento dica il sì definitivo al taglio dei parlamentari». Lo dice a Zapping, su Radio Uno, il vicepremier Luigi Di Maio. E a chi gli chiede se il governo cadrà prima di settembre Di Maio risponde: «questo lo escludo».

La Tav. «Il Parlamento può fermare la Tav. Qualcuno dice che così stiamo sfiduciando Conte, io voglio dirlo chiaramente, c'è piena fiducia in Conte. Qualcuno parla di crisi di governo, ma quale crisi di governo? Al massimo parliamo di una crisi di qualche partito che vota insieme al Pd e a Berlusconi un regalo a Macron. Che voterà insieme a quei partiti che ci hanno fatto il Jobs Act o la legge Forner, assieme a chi è salito sull'imbarcazione dell'Ong. Noi saremo sempre contro la Torino-Lione che non significa essere contro tutte le linee Tav». Così su Fb Luigi Di Maio.

La mozione. La Lega è orientata a non presentare una propria mozione sulla Tav al Senato. E, a quanto si apprende, potrebbe non votare le altre mozioni sull'opera presentate da M5s (per il No) e dal Pd (per il Sì). Il ragionamento che si fa in ambienti leghisti per motivare questa posizione è che la linea del governo è chiara e la Torino-Lione si farà: le mozioni parlamentari, viene osservato, non sono in ogni caso destinate a cambiare questo dato di fatto.

Autonomia. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte farà questa sera a Palazzo Chigi una nuova riunione per valutare gli aspetti che riguardano l'assegnazione delle risorse finanziarie alle Regioni nell'ambito delle intese sull' Autonomia. A questa riunione, che farà seguito a quella in corso ora sulla gestione dei beni culturali, a quanto si apprende, prenderanno parte anche i ministri Erika Stefani, Giovanni Tria, Riccardo Fraccaro e i viceministri Laura Castelli e Massimo Garavaglia.



