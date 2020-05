Matteo Salvini: «Pazienza degli italiani al limite, Il 2 giugno in piazza a Roma per aiutare i bisognosi»

Matteo Salvini ha affrontato molti temi in una lunga diretta Facebook sul suo profilo ufficiale. Tra i temi affrontati il Mes, ma anche una manifestazione annunciata a giugno a Roma: «Ci vediamo il 2 giugno in piazza a Roma, portando magari anche qualcosa che avete in casa per aiutare chi ne ha bisogno. Noi ci siamo, e siamo al fianco di tutti quei cittadini che non stanno rispettando. In Parlamento ce la metteremo tutta. Siamo persone perbene, buoni sì ma la pazienza degli italiani è arrivata al limite. Se continueranno a non ascoltarci, la piazza torna ad essere la nostra forza, la nostra voce».

Salvini: la nostra forza siete voi

​«Spagna, Francia, Portogallo e Grecia hanno detto no al Mes... Ma come non erano soldi facili senza interessi? Mi hanno attaccato tutti dappertutto...». Ha detto Matteo Salvini in diretta Fb.

«Vi ringrazio perchà la nostra forza siete voi. Hanno provato a cancellarci, non ci riescono e non ci riusciranno, perchè siamo, perchè siete, un grande popolo. Viva l'Italia, viva la libertà...».

