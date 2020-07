Matteo Salvini e la Lega a Botteghe Oscure: «Noi, eredi del Pc di Berlinguer». Il Pd insorge

La Lega di Matteo Salvini sbarca a Roma e apre una sede in via delle Botteghe Oscure, strada della Capitale che per cinque decadi, dalla fine della guerra fino alla metà degli anni Novanta, è stata sinonimo di Partito Comunista Italiano. E già questo avevo nei giorni scorsi fatto storcere il naso a qualcuno. Ma quando poi il leader del Carroccio Salvini evoca e dice che «i valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega», la strada per la polemica politica è tracciata.

Al civico 54 di via delle Botteghe Oscure, proprio di fronte all'ex sede del partito di Palmiro Togliatti e Enrico Berlinguer, dovrebbe insediarsi a breve la nuova sede della Lega a Roma. Parlando a La7, all'Aria che tira, Salvini sottolinea: «I valori di una certa sinistra che fu, quella di Berlinguer, del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega: se il Pd chiude Botteghe oscure e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale». Immediata la leva di scudi del Pd. Il deputato e membro della segreteria dem Emanuele Fiano tuona su Facebook: «Devono proprio andare male a Salvini i sondaggi per cercare di paragonarsi a Berlinguer. Quel paragone che ha fatto oggi, per via delle sede in Botteghe Oscure, fa veramente orrore e pietà».

A ruota, e con lo stesso tenore di replica, affondano il senatore del Pd Roberto Rampi, Emanuele Macaluso, (storico dirigente del Pci) e altri ancora. Luigi Berlinguer, ex ministro della Pubblica Istruzione nei governi Prodi e D'Alema, e cugino dello storico segretario del Pci Enrico, sceglie la strada dell'ironia: «È interessante questa concezione di diritti ereditari legata agli edifici - dice - I valori della tradizione comunista non dipendevano certo dalla natura fisica dei muri dove il partito veniva ospitato. La Lega non ha proprio niente da dire se si attacca ai muri...».

