Formula E, Salvini attacca Raggi: «Per un giorno Roma spicca, in città oggi solo degrado»

Duro attacco di Matteo Salvini alla Giunta Raggi a margine della Formula E dove il vicepremier è intervenuto da spettatore. «Quando ci sono state le ultime elezioni comunali io invitai a votare la Raggi. Pensavo che i 5 Stelle avrebbero fatto di più a Roma, invece da utente della città ogni giorno, ahimé, mi confronto con il degrado. Se volete vi dico che a Roma è tutto pulito, la metropolitana arriva in orario, in periferia si sta tranquilli e le case popolari sono sicure e anche in centro non succede nulla. Non è così. La Formula E? Un giorno, ogni tanto, Roma è in

modo positivo al centro dell'interesse del mondo. Spero lo sia tutti i giorni».

Roma, Formula E: Gran Premio al via. La diretta della gara all'Eur



«Quando si andrà a votare, e quando non lo decido io, la Lega ci sarà». Così il ministro dell' Interno Matteo Salvini a margine della Formula E tornando sulle ultime scintille con la sindaca di Roma Virginia Raggi sul futuro del Campidoglio. In riferimento alle sue critiche sullo stato della città, Salvini chiarisce: «Spiace che qualcuno lo prenda come un attacco personale, io sarei la persona più felice al mondo se a Roma funzionasse tutto, ma così non è, chi la governa dovrebbe domandarsi perché. Non è colpa né di Salvini né della Lega se i romani si lamentano».

«Non regaliamo soldi». Per Roma «il Governo sta facendo di tutto, l'unica cosa che non potrà fare è regalare soldi ad una città ignorando i problemi di tutte le altre. Se qualcuno pensa di fare omaggi a Roma, quando ci sono centinaia di Comuni in difficoltà, allora o tutti o nessuno. Qui serve una amministrazione comunale pronta, sveglia e presente». Lo ha detto il vice premier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, a margine della Formula E.

© RIPRODUZIONE RISERVATA