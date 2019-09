Migranti sulla Gregoretti, chiesta l'archiviazione per Salvini: «Pronto se il tribunale dei ministri chiederà il processo»

Migranti a bordo della nave Gregoretti, la Procura distrettuale di Catania ha avanzato richiesta motivata di archiviazione per Matteo Salvini. Lo dice lo stesso leader della Lega aprendo la lettera della Procura catanese da lui ricevuta oggi. «La Procura ha detto che ho ragione», sostiene Salvini, aggiungendo che il reato che gli veniva contestato era quello di sequestro di persona. «Sul caso della nave Gregoretti sono pronto a tutto, anche se il tribunale dei ministri, come accaduto per il caso nave Diciotti, chiederà il processo», ha aggiunto.

«Vediamo se anche in questo caso ci sarà un'archiviazione, come nel caso Diciotti. Sono tranquillo e pronto a tutto e rifarò tutto, quando e se gli italiani mi rimanderanno al governo», ha detto ancora Salvini durante la diretta Facebook.

