Ue, Renzi: guai a sottovalutare l'aggressione al sindaco di Danzica

«Il sindaco di Danzica Pawel Adamowicz è stato accoltellato ieri nella sua città. Pawel è uno dei personaggi più popolari dell’opposizione polacca». Così Matteo Renzi in un post su Facebook.



«In attesa di conoscere dagli investigatori che cosa sia davvero successo e quali siano le ragioni di questo folle gesto, tutti noi dobbiamo riflettere su cosa accade alla politica quando prevale un clima di odio, quando la violenza verbale si trasforma in violenza fisica. Stanotte quel coltello non ha ferito solo un uomo ma la nostra stessa idea di Europa. Guai a chi sottovaluta.Intanto preghiamo e facciamo il tifo per Pawel>. © RIPRODUZIONE RISERVATA