Matteo Renzi sbarca su TikTok: «Da “First reaction shock” all'amore per la politica»

Attivissimo da sempre su Twitter (3,3 milioni di follower), Matteo Renzi sbarca adesso anche sul social cinese TikTok, cavallo di battaglia di molti suoi "colleghi", a cominciare da Matteo Salvini (553mila follower), con effetti alterni.

Nel primo tiktok (scritto in minuscolo perchè in questo caso si intende "video") il leader di Italia Viva racconta le tappe della sua vita e spiega di debuttare in questo mondo per "trovare nuovi modi di dialogare" ricordando inoltre che mancano pochi giorni alle elezioni politiche 2022. Da "first reaction shock" alle esperienze quali sindaco di Firenze («La città più bella del mondo») e presidente del Consiglio («Il più giovane») allo scoutismo: in meno di un minuto un riassunto della vita del 47enne che in sistesi si definisce «un amante della politica».

