Governo, Renzi: «Ok a rimodulazione Iva se a costo zero»

«Quando ho fatto il presidente del Consiglio ho ridotto di 22,5 miliardi il costo del lavoro. Se erano una mancetta 22 miliardi, figuriamoci 2. Ma noi non vogliamo litigare e fare polemica: questo governo può portare lo spread sotto quota 100 e portare tranquillità per un anno». Lo dice il leader di Italia viva Matteo Renzi a Mezz'ora in più, su Rai3. «Se Pd, M5s e Conte sono d'accordo, mettiamo in secondo piano le nostre idee per far partire il taglio del cuneo», aggiunge.

​Orlando: basta ultimatum, né dal Papeete né dalla Leopolda

​Conte apre a Renzi: finiamola, vieni al tavolo e tratta tu con noi



Cuneo fiscale e rimodulazione Iva. «Il Pd ha proposto il taglio del cuneo per 2,7 miliardi. Se il Pd vuole fare prima il cuneo e poi il resto, siamo d'accordo. Io ritengo sia poca roba, piccola, ma in nome del quieto vivere, purché non alzino l' «Il Pd ha proposto il taglio del cuneo per 2,7 miliardi. Se il Pd vuole fare prima il cuneo e poi il resto, siamo d'accordo. Io ritengo sia poca roba, piccola, ma in nome del quieto vivere, purché non alzino l' Iva , io ci sto. Se il cuneo fiscale è così importante per il Pd che sembra la prima guerra mondiale e se M5s e Conte sono d'accordo, mettiamo in secondo piano le nostre idee e il Family act lo avviamo poi lo facciamo nel 2021, nel 2022. Voglio lanciare un ramoscello d'ulivo: a me pare che l'unica condizione non negoziabile sia di non aumentare le tasse . Ma se la rimodulazione dell' Iva fosse a costo zero se ne può discutere. Se c'è questo ragioniamo delle varie opzioni». Ha detto Così il leader Renzi a In Mezz'Ora in più. Esperienza Italia Viva. «Io, qualsiasi cosa dica, ho una serie di persone che mi vanno addosso e la buttano sul mio carattere, dicono 'è antipaticò, o ' Renzi ha un caratteracciò, o 'non sa parlare in modo simpatico alle personè. Quando leggo i giornali mi sto sulle pa..e da solo. È incredibile come il racconto di me sia spesso in qualche misura veicolato da un certo pensiero comune. Non interessa a nessuno il contenuto, ma il carattere». Così, Matteo renzi parlando ai giovani della scuola di Formazione Futurà a Terrasini. E aggiunge: «Ancora ho un sentimento di difficoltà a rendermi conto di quello che abbiamo fatto ma sono convinto che abbiamo fatto bene, e i miei sentimenti personali vengono dopo il paese. Ma non saremo mai il partito delle tasse».

Scuola, istruzione e dazi. «Stiamo lavorando a una nuova iniziativa legislativa sulla scuola ma visto che l'ultima volta ci hanno massacrato, forse serve un approccio diverso per il futuro partendo dal basso. E dico ai ragazzi di fare sentire la loro voce alla politica.

Quando mettono i dazi ci distruggono pezzi dell'economia. Salvini e la Meloni hanno parlato di protezionismo facendo una sorta di bullismo, hanno fatto un elogio dei dazi e del protezionismo ma oggi sappiamo che con i dazi aumentano i prezzi del parmigiano e del grana padano. Oggi dobbiamo essere terrorizzati del mondo chiuso. Per i sovranisti il futuro fa paura, io non credo in questo e mi misuro sui contenuti».

Sui 49 milioni della Lega. «Salvini è stato più capace di noi ma c'è un punto problematico: ha speso o no almeno una parte di quei 49 milioni delle Lega per finanziare la sua macchina del consenso su Facebook? Lo dica, io credo che lui abbia speso una parte di quei soldi per la 'bestià. Gli ho anche detto che se non è vero di querelarmi, io sono disponibile anche a rinunciare alla mia immunità parlamentare, non scappo. Perché su quella bestia c'è ancora molto da sapere».

Pd, Leopolda e Orlando. «A tutti a quelli che restano per ora o per sempre nel Pd io mando un abbraccio affettuosissimo, da parte mia non sentirete mai mezza parola contro Dario (Franceschini ndr) o contro Nicola (Zingaretti ndr), mi piacerebbe che questo sentimento fosse ricambiato. Temo che non sarà così, almeno a leggere i giornali». Quanto detto oggi da Andrea Orlando «non è un complimento, con una battuta potrei dire che Orlando, per fare un termine di paragone, deve conoscere almeno uno dei due posti. Siccome non sa che cos'è la Leopolda, c'è da augurarsi che sia andato qualche volta al Papeete per rilassarsi, perché il mio amico Andrea Orlando lo vedo un pò agitato su questo». Ha affermato Renzi alla trasmissione della Annunziata.

