Renzi, giro d'Italia al via: venerdì da Torino «proposte choc»

«Proposte choc». Sono quelle che annuncia Matteo Renzi per dare una scossa all'economia. Le lancerà da Torino, venerdì prossimo, dove ha dato appuntamento per la prima tappa del suo giro d'Italia dopo il lancio di Italia Viva.Non contento di aver incassato (almeno sulla carta) il via libera a tutte le richieste-chiave avanzate sulla manovra - dallo stop alla plastic tax al ritiro della tassa sulle auto aziendali a quella sullo zucchero - l'ex presidente del Consiglio sta mettendo a punto un piano di proposte per rilanciare gli investimenti. «La situazione economica del Paese non è rosea. Tutto ristagna», scrive nella sua E news. «E il problema non è la legge di bilancio – su cui continueremo la nostra battaglia #NoTax – ma la situazione di incertezza sugli investimenti».Dopo Torino Renzi, con Teresa Bellanova ed Ettore Rosato, sarà sabato a Catania (in Sicilia Italia Viva sta conquistando un gran numero di consiglieri regionali e comunali) e domenica a Pistoia.