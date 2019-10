Italia Viva, Matteo Renzi lancia tre loghi: «Votate e scegliamo insieme»

«Sabato prossimo alle 18 in punto il simbolo di Italia Viva sarà ufficialmente presentato alla Leopolda 10. Sarà un grande momento di festa», scrive Matteo Renzi sui social network. Il simbolo di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, sarà quindi scelto dagli iscritti e simpatizzanti online. È lo stesso leader a lanciare sui social il concorso proponendo tre loghi «selezionati tra i tanti arrivati in questi giorni», scrive il senatore. Il primo ha la scritta con "Italia" piccolo in bianco e "Viva" molto più grande in bianco e rosa su fondo rosso (la "i" di viva sembra un omino stilizzato); il secondo logo ha un uccello, forse un gabbiano, stilizzato che vola sopra il nome del partito; il terzo ha "Italia" in blu e "Viva" in rosso più grande, su sfondo bianco.

«Mi piace l'idea che questa nostra nuova Casa sia un luogo ricco di partecipazione - conclude Renzi nel suo post su Facebook - a cominciare dal simbolo che ci rappresenterà sulla scheda elettorale. In attesa di votare per Italia Viva, avete una settimana per votare il simbolo!»

