Renzi: «Italia Viva può occupare uno spazio politico grande come una prateria»

Matteo Renzi comincia ad individuare il suo nuovo spazio all'interno del panorama politico: «Italia Viva può occupare uno spazio politico grande come una prateria». Italia Viva nasce per presidiare «uno spazio politico grande come una prateria». Lo ha detto Matteo Renzi, ospite di «Tutta la città ne parla» su Radio Raitre. Il movimento nato dalla scissione dal Pd, ha continuato Renzi, «non so se si possa definire con le tradizionali categorie della politica. Se vogliamo possiamo definirlo riformatore o riformista, oppure di sinistra o di centro sinistra o moderato».

«Ma tutte queste - ha osservato l'ex segretario Pd - sono parole che lasciano il tempo che trovano, se non sono inserite in una riflessione politica, in primo luogo su cosa sia la sinistra. Per me la sinistra non è quella che attacca i ricchi ma che prova ad attaccare la povertà. Il mio governo, ad esempio, ha portato il fondo per combattere la povertà da 20 mln a 2,7 mld di euro. Questa è una misura di sinistra».

Renzi: «Nome Italia Viva deciso negli ultimi giorni». «Con riferimento alle indiscrezioni giornalistiche per cui i domini italiaviva.org ed italiaviva.eu, che risultano comprati il 9 agosto 2019, sarebbero stati acquistati dallo staff dell'ex premier, si conferma che il nome Italia Viva è stato elaborato e deciso solo negli ultimi giorni e che l'unico dominio acquisito nei giorni scorsi è casaitaliaviva.it». Lo si legge in un comunicato dell'ufficio stampa di Matteo Renzi.

