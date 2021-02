Khashoggi, Renzi: «Arabia Saudita? È giusto avere rapporti»

Matteo Renzi interviene sulla questione relativa all'Arabia Saudita. «Sì. Non solo è giusto, ma è anche necessario. L'Arabia Saudita è un baluardo contro l'estremismo islamico ed è uno dei principali alleati dell'Occidente da decenni. Anche in queste ore - segnate dalla dura polemica sulla vicenda Khashoggi - il Presidente Biden ha riaffermato la necessità di questa amicizia in una telefonata al Re Salman. Ma Biden ha chiesto giustamente di fare di più. Soprattutto sulla questione del rispetto dei giornalisti», afferma Renzi, leader di Italia Viva nell'Enews parlando dei rapporti con l'Arabia Saudita.

