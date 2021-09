Vaccino, Mattarella: «Non si invochi la libertà per sottrarsi: si mettono a rischio le vite degli altri»

Domenica 5 Settembre 2021, 19:08 - Ultimo aggiornamento: 19:17

Per Sergio Mattarella vaccinarsi è «un dovere civico e morale». All'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Pavia, il presidente della Repubblica torna sul vaccino e sulle polemiche sulle violenze dei No vax delle ultime settimane: «Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, con l'eccezione di chi non può farlo per salute, e di svolgere una vita normale frequentando luoghi di lavoro o svago, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunciare alla propria possibilità di recuperare in pieno luoghi e modi e tempi di vita».

Le sanzioni per i No vax

Mattarella condanna le ultime aggressioni e violenze e chiede sanzioni: «Non posso non dire una parola sulla violenza e le minacce che affiorano in questo periodo, contro medici, scienziati e giornalisti e persone delle istituzioni, fenomeni allarmanti e gravi che vanno contrastati con fermezza, anche sanzionando con doveroso rigore».

«L'economia è ripartita»

Nel discorso di Mattarella c'è spazio anche per l'economia: «È ripartita, il governo ha fatto presenze e che i dati della ripresa economica sono di straordinario carattere positivo. Questo è possibile perché contrastiamo la pandemia con comportamenti responsabili, con la vaccinazione, con la prudenza che non contrasta con la normalità della vita». Poi sui giovani: «Il rettore ci ha ricordato le ragioni che hanno spinto i Visconti a istituire questo ateneo, la terribile pestilenza che seguì alla guerra, all'assedio, le sofferenze. L'investimento intelligente, lungimirante sui giovani e sulla loro formazione. Questa medesima scelta, criterio, intuizione è quella che ha compiuto l'Ue con il Next generation, quella è stata la spinta che ha permesso di impegnare un grande progetto europeo, che ha raccolto i Paesi per il futuro dei giovani».