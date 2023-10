Mattarella: «Bilanciare l'unità del Paese con la Ue». Il messaggio ai governatori: «Ora fate squadra»

«Vorrei sottolineare come qui a Torino, una città che parla della storia d'Italia, si stia dando un messaggio di grande significato: di unità, di dialogo con il Paese per il futuro dell'Italia. È questa è un'occasione per bilanciare questo messaggio di unità con l'Unione europea, ambito sempre più fondamentale per il futuro del nostro Paese». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando a Torino in occasione del Festival delle Regioni.

«La nostra Costituzione si ispira al valore principio e al lavoro dell'Autonomia, dove la repubblica è una è indivisibile ma già all'articolo 5 riconosce e promuove le autonomia» e sottolinea quindi «l'esigenza di collaborazione», ha proseguito Mattarella.

Infine: «Desidero fare mie le parole del presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, che ha ricordato come quel che vi anima sia il senso di servizio alle Istituzioni, di fare squadra, cioè di collaborare secondo quello spirito che è poi un canone costituzionale della leale collaborazione».