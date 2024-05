Venerdì 24 Maggio 2024, 07:00

Il «rispetto sacrale» per le istituzioni e per i «percorsi costituzionali». L’impegno «a rafforzare il ruolo del Parlamento sulle scelte di fondo». E soprattutto quel messaggio sulla Carta da considerare sempre attuale: «Non è solo la Costituzione del nostro passato, ma anche quella del nostro futuro». Nel giorno in cui il centrodestra accelera sul premierato, dando il via al contingentamento dei tempi per l’ok in Senato la “madre di tutte le riforme” cara a Giorgia Meloni (il sì di Palazzo Madama è previsto per il 18 giugno), Sergio Mattarella ricorda la lezione di Giovanni Goria. Il «riformatore rigoroso» di cui l’attuale capo dello Stato fu ministro, nella breve parentesi in cui lo statista Dc – del quale ieri ad Asti si celebravano i 30 anni dalla scomparsa – guidò un governo sul finire della prima Repubblica.

PUNTI DI FORZA

Di Goria, tra le altre parole, Mattarella cita il discorso che l’allora premier pronunciò per il quarantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Un messaggio «di grande significato» in cui «quelli che talvolta venivano indicati come punti di debolezza» della Carta emergono invece come «punti di forza. Tanto – ricorda Mattarella – da affermare che “questa non è solo la Costituzione del nostro passato, ma anche quella del nostro futuro”».

Un monito da leggere in scia con i precedenti richiami rivolti alla politica sulla Carta scritta «con grande saggezza e altrettanta perizia» dai costituenti «per le generazioni future». E che – pur senza entrare nel merito del dibattito in corso sulle riforme – accende un faro sull’importanza di preservare i valori «scolpiti nella prima parte» del testo. Ed è «proprio nel suo essere una Costituzione di compromesso fra diversi e contrapposti progetti ideologici», cita ancora Mattarella dalle parole di Goria, che «sta la grande modernità della nostra Costituzione, e la sua capacità di essere un costante punto di riferimento».

L’altra questione «ancor oggi di grande attualità» su cui il presidente richiama l’attenzione a partire dall’impegno di Goria (un uomo «per tempi difficili» che «sapeva assumersi il rischio di governare») è quello dei divari tra Nord e Sud. Lo statista Dc «percepiva fortemente l'insofferenza di aree territoriali e ceti sociali per le inefficienze e gli squilibri accumulati» e «avvertiva la necessità di porre fine alle distorsioni corporative che pesavano sulla società italiana». E sarà forse per merito della sua “nasometria”, il termine da lui coniato per indicare «l’acuta e necessaria percezione dei segni dei tempi», che Goria – ricorda ancora Mattarella – mise in guardia già allora dalla «fatica della democrazia, che non si esaurisce in un giorno, in un gesto, ma che per vivere ha bisogno sempre che i cittadini partecipino».

LO SCONTRO

Nel frattempo, mentre Mattarella parla di Costituzione in uno strapieno teatro Alfieri di Asti, proprio sulla sua riforma in Senato va in scena l’ennesimo scontro tra maggioranza e opposizione. All’attacco il Pd. I tempi contingentati? Per Andrea Giorgis sono «un’altra gravissima forzatura» del centrodestra. Replica il ministro Luca Ciriani: «Il tempo è stato concesso a tutti, gli unici con l’elmetto sono quelli dell’opposizione che hanno fatto solo ostruzionismo». Mentre il presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa motiva la scelta spiegando che «non si può tenere bloccato il Senato fino al 30 luglio». Nel frattempo, sulla riforma prende la parola anche il presidente della Cei Matteo Zuppi: «Gli equilibri istituzionali vanno toccati con grande attenzione», avverte il cardinale. «Bisogna pensare a qualcosa che non sia contingente e che non sia di parte, nello spirito della Costituzione».