Mattarella con Macron: «Proponiamo un servizio civile italo-francese. Italia è alleato fondamentale»

Lunedì 5 Luglio 2021, 14:03

L'Eliseo questa mattina ha accolto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta del primo impegno all'estero per il capo di Stato italiano dalla fine della seconda ondata della pandemia che si è incontrato con il presidente francese Emmanuel Macron. Insieme hanno ribadito il loro impegno comune nel campo della «solidarietà europea».

APPROFONDIMENTI ECONOMIA Mattarella, durante pandemia emersa VIDEO Il Presidente della Repubblica Mattarella arriva a Parigi MONDO Lo schiaffo a Macron fuori da una scuola

La proposta del nuovo servizio civile franco-italiano

Macron ha espresso affetto e ammirazione per Mattarella con il quale stamane è stato deciso di procedere con un Trattato bilaterale di cooperazione rafforzata per stringere ulteriormente le relazioni tra i due Paesi. Questo accordo dovrebbe permettere «di offrire ai popoli e ai giovani vere prospettive e consentirà che i giovani si impegnino in insieme in un servizio civile franco-italiano», ha dettagliato il presidente francese.

Sergio Mattarella e Giorgio Armani, l'incontro privato a Parigi

I complimenti di Macron

Parole di apprezzamento anche per il modo in cui l'Italia ha saputo far fronte alla pandemmia. «Il modo in cui siete stati i primi in Europa a far fronte all'inimmaginabile, e il modo in cui avete risposto all'emergenza - ha detto il presidente Macron - ha impressionato. Voglio esprimervi il rispetto e l'amicizia di tutta la Francia per le vittime e le famiglie delle vittime del Covid-19 in Italia. E dirvi quanto, durante i primi tempi, sappiamo che avete dovuto affrontare spesso da soli questo virus». Nell'incontro i capi di Stato hanno anche sottolineato il rapporto culturale e economico molto intenso che lega da secoli Italia e Francia.

Lo schiaffo a Macron fuori da una scuola alberghiera

Mattarella: «Non basta mettere cartello di divieto di ingresso all'Africa»

«In Italia qualcuno si illude che si possa mettere il cartello divieto d'ingresso», dall'Africa. Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, nel corso del colloquio a porte chiuse con Macron. Il sostegno all'Africa, ha proseguito, è un'«esigenza» oltre che «un obbligo anche storico di solidarietà». Mattarella ha anche ribadito che bisogna aiutare concretamente l'Africa per evitare che le persone lascino i loro paesi e quindi fermare le migrazioni. Per Mattarella occorre governare il fenomeno migratorio. «Diversamente - è il suo ragionamento - si viene travolti da ondate occasionali in dipendenza di crisi che si verificano nei Paesi di origine».

Il Presidente della Repubblica Mattarella arriva a Parigi per l'incontro con Macron