Mattarella il più apprezzato dagli italiani. Seguono Conte, Salvini e Zingaretti

Mattarella in cima alla fiducia degli italiani: con il 64% dei connazionali che lo mettono al primo posto nel gradimento tra i politici. Il 50% si esprime positivamente sul Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il 31% esprime fiducia in Matteo Salvini, il 24% in Nicola Zingaretti, il 21% in Luigi Di Maio. Il 14% in Matteo Renzi. È questa la 'classificà di gradimento dei politici italiani che emerge dal sondaggio realizzato dall'istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24 diffuso oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA