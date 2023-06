Mattarella: «Europa luogo ideale fatto di persone, valori e sogni. Italia e Francia unite»

«L'Europa è non soltanto l'ambito nel quale i nostri Paesi esistono, ma è, soprattutto, un luogo ideale, fatto di persone, esperienze, affinità, valori, sogni. Tutti elementi che, anche se non li vedete, sono all'interno dei vostri zaini, e crescono con voi ogni giorno. È qui, più che in altri luoghi, che si costruisce l'Europa». Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, agli studenti dell'Istituto Statale Italiano «Leonardo da Vinci».

«La cultura è il miglior biglietto da visita di un Paese - ha aggiunto - È per definizione un patrimonio da custodire e sviluppare con cura e applicazione.

«Certamente - ha rimarcato il Capo dello Stato - siete consapevoli che il vostro impegno quotidiano è il miglior investimento che possiate fare per voi stessi e per il futuro dei nostri Paesi. Un futuro che è nelle vostre menti e nelle vostre mani».