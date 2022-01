Mattarella a Palermo per il trasloco, seguirà da casa lo scrutinio

È iniziato questa mattina il trasloco del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dalla sua abitazione di via Libertà a Palermo alla nuova casa presa in affitto a Roma. Da ore una ditta di traslochi sta portando fuori dall'appartamento al sesto piano del Capo dello Stato divani e alcuni mobili che verranno portati a Roma. Il Presidente, come si apprende, è nella sua abitazione. E non dovrebbe uscire.

APPROFONDIMENTI IL VADEMECUM Quirinale, prima votazione (dalle 15) senza accordo: attesa una... SCHEDE Quirinale, il toto nomi: da Draghi al Mattarella bis, punti di...

Quirinale 2022, quale presidente serve all'Italia? L'identikit, da Draghi e Casini al bis di Mattarella che (per ora) dice no

Seguirà quindi da casa i primi scrutini per il suo successore. Mattarella seguirà, dunque da Palermo, questa mattina le operazioni di scrutinio della prima votazione per il nuovo capo dello Stato.