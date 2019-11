Sono attesi il 23 novembre a Castel Tirolo, sopra Merano, per il 50esimo anniversario del pacchetto

d'autonomia il presidente italiano Sergio Mattarella e il suo omologo austriaco Alexander Van der Bellen. Lo annuncia il quotidiano bolzanino Dolomiten.

Il 23 novembre del 1965 l'assemblea della Svp approvò l'accordo per un'ampia autonomia per la provincia di Bolzano. Su iniziativa del governatore Arno Kompatscher all'evento parteciperanno i due presidenti. Due anni fa Mattarella e Van der Bellen si incontrarono a Merano per ricordare i 25 anni della quietanza liberatoria, mentre nel 2012 gli allora

presidenti Giorgio Napolitano e Heinz Fischer furono insigniti del Grande ordine di merito della Provincia di Bolzano.