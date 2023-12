Mattarella, a che ora sarà il discorso di fine anno e quali saranno i temi. «Serve una pace giusta»

Nono discorso di Capodanno per il presidente Mattarella. Lo sta preparando il Capo dello Stato in queste ore. Lo registra domani mattina. Ed è meglio confezionarlo il più a ridosso possibile della messa in onda, perché - per esempio - lo scorso anno morì Ratzinger mentre il discorso era già pronto ed è stato modificato. Ieri sera ancora si stava decidendo in quale spazio del Quirinale ambientare il saluto, gli auguri e il ragionamento di Mattarella rivolto agli italiani e potrebbe svolgersi nello studio alla Vetrata o nella sala dei Papi ma anche altre opzioni sono possibili.

Non parlerà comunque il Presidente da dietro alla scrivania, seduto nella sua postazione di lavoro, ma in piedi. Lo scorso anno il discorso venne registrato nell'appartamento del Capo dello Stato, perché Mattarella aveva il Covid. E rispetto ad allora, sarà ancora più centrale e forte il messaggio sul tema della guerra - dall'Ucraina al Medio Oriente - e della pace. Una «pace giusta», per l'Ucraina, che non mortifichi il popolo aggredito dal neo-nazionalismo russo e non diventi una sorta di resa agli invasori. Ci sarà tutta la consapevolezza, nel discorso del Presidente, di quanto l'Europa e il mondo non possano permettersi stanchezze nella difesa di quel fronte perché il fronte di Kiev è quello in cui si gioca la libertà di tutti. E' un'impostazione tipicamente mattarelliana.Nel suo intervento del 27 aprile scorso all'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa a Strasburgo, osservò che «la pace non si impone automaticamente, da sola, ma è frutto della volontà degli uomini. Viviamo oggi, nuovamente, l'incubo inatteso perché imprevedibile - della guerra nel nostro Continente. Si pratica e si vorrebbe imporre l'arretramento della storia all'epoca delle politiche di potenza, della sopraffazione degli uni sugli altri, della contrapposizione di un popolo mascherato, talvolta, sotto l'espressione "interesse nazionale" - contro un altro. Imperialismo e neo-colonialismo non hanno più diritto di esistere nel terzo millennio, quali che siano le sembianze dietro le quali si camuffano». Parole nettissime, e questa convinzione attraverserà anche il discorso di domani sera. Ribadirà che l'inaccettabile invasione dell'Ucraina ha improvvisamente sgretolato la convinzione che la pace in Europa, dopo la tragedia dei due conflitti mondiali, fosse acquisita una volta per tutte e insisterà, per quanto riguarda la guerra in Israele, su quanto stia diventando sempre più grave la situazione umanitaria a Gaza. Parlerà Mattarella della Costituzione che ha compiuto 75 anni, ed è «base e garanzia di libertà». Non parlerà invece il Presidente della riforma costituzionale. Perché la legge di cui si discute e che sta assai dividendo i partiti riguarda anche i poteri della Presidenza della Repubblica e Mattarella ha più volte fatto intendere di non voler intervenire in materia. In più, non esiste ancora un testo definito a proposito del premierato su cui esercitarsi.E ancora: la chance enorme del Pnrr; il lavoro che non c'è; i femminicidi; e i giovani. Molto sui giovani insisterà il discorso di Capodanno e Mattarella ne ha incontrati tanti nei suoi giri lungo l'Italia, specie nei luoghi dei disastri ambientali e dei soccorsi e della solidarietà, dell'alluvione, delle inondazioni in Toscana e in Emilia Romagna.Del messaggio presidenziale si vorrebbe che venga colto profondamente l'invito a non cedere alla rassegnazione e alla sfiducia. I giovani che non devono scoraggiarsi e devono prendersi il loro futuro per far crescere se stessi e la comunità è del resto un punto fermo della narrazione civile che Mattarella va facendo da nove anni e che contraddistingue il suo doppio mandato.Riguarda i giovani e non solo loro il tema dell'intelligenza artificiale.E anche su questo è deciso a soffermarsi il Capo dello Stato. Il quale molto s'interroga riguardo gli effetti della tecnologia più avanzata sul mercato del lavoro. «Servono regole, non ostacoli, per l'intelligenza artificiale», ha detto di recente. Sa bene quanto questo sia un tema politicissimo. Ne conosce l'impatto sulla democrazia di un Paese. Automazione, intelligenza artificiale, sviluppo tecnologico in generale: argomenti di oggi e di domani che un Presidente anti-retorico e molto aderente alle questioni sul piatto della modernità affronta senza paraocchi e con uno spirito che potrebbe definirsi laico e insieme curioso ma consapevole della delicatezza della materia trattata. Sviluppo tecnologico mai a discapito dell'umanità, dei diritti e degli interessi dei cittadini. Il discorso di domani sera è un work in progress, ma la cifra di Mattarella la si conosce e verrà confermata e approfondita in questa occasione. E' quella di un Presidente che rassicura e che sprona.