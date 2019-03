​Mattarella: «L'Europa unita sfidi i soggetti globali»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha parlato alla presentazione delle cinquine dei premi David di Donatello. «Esiste un cinema europeo che non è solo la somma dei prodotti nazionali e l'Europa deve giocare con saggezza le proprie carte per difendere, promuovere e valorizzare il proprio patrimonio di creatività e di cultura di fronte a competitori potenti, a soggetti globali. Peraltro i singoli Paesi rischiano di non farcela da soli, di non reggere le onde d'urto. Sentiamo il bisogno che l'Europa offra occasioni più grandi ai nostri progetti», ha detto il presidente Mattarella.

