Alle 10,12, in una piazza mai così gremita risuonano gli otto rintocchi delle campane di Brescia, tanti quante furono le vittime. Seguiti dagli applausi scroscianti fuori e dentro il Teatro Grande per Sergio Mattarella, venuto a incarnare con la propria presenza il dovere della memoria per quel «barbaro attentato» di cinquant’anni fa. Il capo dello Stato lo fa con parole che non lasciano spazio a dubbi: «Oggi la Repubblica è Piazza della Loggia», esordisce, commemorando una strage compiuta da chi voleva «riportare il tempo indietro a una stagione oscura». Da chi «tramava e complottava per instaurare un nuovo regime autoritario». Da chi, insomma, voleva il ritorno del fascismo. «Contro la Repubblica,nata dalla Resistenza, che aveva indicato le sue ragioni fondanti nella democrazia, nella libertà, nel pluralismo, nella solidarietà».

LE RESPONSABILITÀ

Responsabilità chiare, per il presidente, nonostante l’ultima inchiesta ancora aperta di cui «attendiamo con paziente fiducia» gli esiti. E nonostante «gli inaccettabili depistaggi» susseguiti negli anni successivi a quel 28 maggio 1974. Responsabilità che Mattarella, che apre il suo intervento citando uno per uno i nomi delle otto vittime (i feriti invece furono 102) attribuisce in modo netto. Perché oltre a essere un «gesto infame», la strage di Piazza della Loggia fu uno dei momenti più spaventosi della «strategia eversiva» del «terrorismo nero». Una «orribile giornata» che, mette in fila il capo dello Stato, si inserì in una scia di sangue ben più lunga. Da piazza Fontana nel ‘69 a Gioia Tauro nel ‘70, fino alla questura di Milano nel ‘73. E poi, dopo Brescia, il treno Italicus, la stazione di Bologna nel 1980, i morti di San Benedetto Val di Sambro dell’84.

Attacchi il cui intento «era chiaro», scandisce l’inquilino del Colle: «Punire e terrorizzare chi manifestava contro il neofascismo e in favore della democrazia». Proprio come accedeva quel 28 maggio a Brescia. «L’obiettivo di quel turpe attentato – prosegue Mattarella – era un messaggio e un tentativo di destabilizzazione contro la Repubblica e le sue istituzioni democratiche». Con quella bomba insomma «si volevano fermare le conquiste sociali e politiche» dello Stato, si puntava a «provocare un clima di disordine e di paura, esasperare la popolazione, immettere nella società la sfiducia nell’autorevolezza delle istituzioni democratiche, inaugurare una nuova stagione di repressione».

Obiettivi resi possibili anche da una «oscura rete di complicità, costituita da silenzi, benevolenze, omissioni e coperture». E dunque da una «difficile ricerca della verità, ostacolata da errori, inefficienze e depistaggi». È uno dei passaggi più applauditi da parte dei familiari delle vittime. Mattarella li incontra, stringe loro le mani, li ringrazia per la loro «battaglia di verità e giustizia». Ma poi replica in modo netto a chi para di «stragi di Stato»: «Lo Stato democratico – mette in chiaro – non si identifica con complici, pavidi, corrotti, o addirittura infiltrati in apparati dello Stato per cercare di corroderlo». Uomini «ignobili», che «violavano i doveri di fedeltà alla Repubblica», «strateghi di morte che hanno tradito l'Italia tramando nell'ombra». Ma a cui l’Italia ha saputo controbattere, nonostante una risposta «lenta» dello Stato «nel fare giustizia» di fronte «agli opposti terrorismi nero e rosso». E anche la città, chiosa il capo dello Stato, seppe rispondere e rialzarsi.

LA POLEMICA

Per il governo a Brescia c’è la ministra dell’Università Anna Maria Bernini. Assente, invece, perché impegnata a Caivano, Giorgia Meloni. Che ricorda la strage con un pensiero «alle vittime innocenti di quel tremendo attentato, ai loro familiari, ai feriti e a tutti coloro che ancora oggi ne portano le cicatrici indelebili». Poi assicura: «Continueremo a lottare contro ogni forma di terrorismo, affinché libertà e democrazia restino i soli pilastri sui quali si fonda la nostra nazione». Parole che però scatenano la polemica da parte del Pd: «Fu terrorismo fascista, ma Meloni ancora oggi non pronuncia quella parola», vanno all’attacco i dem Alessandro Zan e Alfredo Bazoli (che nell’attentato perse la madre 34enne). Un botta e risposta che travolge anche la commemorazione del pomeriggio alla Camera, dove i deputati tributano alle vittime un minuto di silenzio. Le opposizioni però lamentano l’assenza di membri dell’esecutivo sui banchi del governo: «Un disonore», è l’affondo. Non risolto neanche dal fatto che molti ministri, da Nordio a Casellati a Crosetto, ricordino l’attentato con post e note ufficiali. E così, complice la campagna elettorale nel pieno, anche il ricordo delle vittime anziché unire finisce, di nuovo, per dividere.

