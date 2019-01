Il messaggio del presidente Mattarella, il boom del discorso sui social e oltre 10 milioni per la diretta tv

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il discorso di fine anno del Presidente della Repubblica è stato visto da oltre 10 milioni di italiani, superando di quasi un milione i telespettatori che l'avevano seguito in televisione lo scorso anno e soprattutto ottenendo un boom sui social con 3 milioni e mezzo di visualizzazioni solo sull'account Twitter del Quirinale. Un numero di sei volte superiore a quello del 31 dicembre 2017 quando le visualizzazioni furono 600 mila.IL RECORDDei quattro discorsi pronunciati a San Silvestro da Sergio Mattarella dall'inizio del suo settennato, quello di lunedì sera è stato il più visto in assoluto. In tv è passato dai 9,7 milioni di telespettatori dello scorso anno ai 10,525 milioni di quest'ultimo. Delle sette emittenti che l'hanno trasmesso Rai1 l'ha fatta da padrona e con i 5,133 milioni di telespettatori contribuendo per il 49% al totale dell'ascolto televisivo. Al secondo posto tra le reti c'è stato Canale 5 con 2,634 milioni, poi Rai3 con 821 mila, Rai2 con 777 mila, La7 con 637 mila, Rete 4 con 359 mila e RaiNews24 con 59 mila. A colpire di più però è il successo ottenuto dal discorso di Mattarella sui social dove il solo canale Twitter del Quirinale, nella serata di ieri ha raggiunto 3,5 milioni di visualizzazioni. E anche se - come sottolineano gli addetti ai lavori - questo non significa che alle visualizzazioni corrispondano altrettanti utenti unici dal momento che lo stesso utente può cliccare più volte, rappresenta ugualmente un boom senza precedenti.Un successo, spiega al Messaggero Antonio Noto, direttore di Noto Sondaggi, «probabilmente più importante di quello televisivo, perché chi ha visto la tv attendeva un discorso anche se non ne conosceva il contenuto.FATTORE CLICChe poi sia rimasto a guardare significa che è stato conquistato dopo che il Presidente della Repubblica ha incominciato a parlare ma aveva già una forte attesa. I social sono più importanti perché non sono il target di Mattarella e quindi questo successo sta a significare che il Presidente della Repubblica è diventato più trasversale dal punto di vista popolare. Poi va detto che mentre la tv ha un ascolto passivo, i social sono interattivi, la gente interviene, fa commenti e quindi è ancora più importante perché Mattarella non solo ha raccolto ascolti ma ha anche stimolato la reazione di una buona parte degli italiani». Si può capire se chi ha seguito il discorso del Presidente della Repubblica è più vicino alla maggioranza o all'opposizione?«C'era sicuramente un'attesa di rassicurazione da parte di tutti gli italiani dopo le tante polemiche degli ultimi mesi», continua Noto, «Mattarella non proviene da nessuno dei due partiti che oggi sono al governo e per quanto sia il garante della Costituzione, rappresenta una parte politica che tutto sommato non è in linea con quella che sostiene il governo. Se noi parliamo di un consenso della maggioranza intorno al 58-60% significa che ci sono comunque 20 milioni di italiani maggiorenni che non si riconoscono in questo governo e che oggi non si vedono rappresentanti da un partito politico. In un discorso altamente garante della Costituzione, Mattarella ha dato voce a questi. In più, e in questo è stato ancora più bravo, il Presidente è riuscito a generare una riflessione anche tra una parte dell'elettorato di Lega e M5s e nello stesso tempo non è stato visto come concorrente, vista la quasi assenza di critiche che ci sono state al suo discorso».Antonio Calitri© RIPRODUZIONE RISERVATA