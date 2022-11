Mattarella e le Autonomie: «Garantire i diritti di tutti, sia al Nord che al Sud»

L'interesse generale viene prima del particulare. E ancora: i diritti costituzionali dei cittadini devono essere garantiti al Nord come al Sud. Sono le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella rivolte ai sindaci riuniti a Bergamo per l'assemblea dell'Associazione dei Comuni italiani. «Il mio augurio è che la «voce del Paese» che ambite interpretare possa sempre esprimersi in modo compiuto e trovare ascolto. A conferire autorevolezza sarà la capacità di tenere fede ai decisivi impegni assunti in questi tempi difficili. Punti fermi sono la garanzia dei diritti dei cittadini, che al Nord come nel Mezzogiorno, nelle città come nei paesi, nelle metropoli come nelle aree interne, devono poter vivere la piena validità dei principi costituzionali». Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella parlando all'assemblea nazionale dell'Anci a Bergamo a cui partecipa anche il ministro che sta lavorando alla riforma dell'Autonomia differenziata, Roberto Calderoli.

La dicotomia Nord - Sud non può essere una contrapposizione, sembra dire il presidente della Repubblica. «È nella missione dei sindaci essere portatori degli interessi generali del Paese. Occorre rifuggire la tentazione della chiusura nel ristretto orizzonte del proprio "particulare". Non si farebbe neppure il bene della propria comunità immaginarlo contrapposto a quello delle comunità vicine o, addirittura, a quello della più ampia comunità nazionale».

«Auspico e sono sicuro che già qui da Bergamo i rappresentanti del Governo vorranno affermare la disponibilità ad un dialogo leale, proficuo, costruttivo». È quanto ha sottolineato Enzo Bianco, presidente del Consiglio nazionale dell'Anci, aprendo i lavori dell'assemblea alla Fiera di Bergamo, «città che è diventata simbolo di come affrontare la grave emergenza che quasi due anni fa ha colpito assai duramente anche il nostro Paese».

