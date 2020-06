Mattarella inaugurerà prossimo anno scolastico a Vò, comune focolaio Covid in Veneto

Sergio Mattarella sarà presente a Vo Euganeo (Padova), il comune che fu focolaio del Coronavirus in Veneto, per l'inaugurazione del prossimo anno scolastico. Lo confermano fonti del Quirinale. Vo, dove si contò la prima vittima italiana da Covid, Adriano Trevisan, fu il primo comune nel quale, su decisione del governatore Luca Zaia, vennero fatti i tamponi a tutta la popolazione.

«Vo ha fatto egregiamente la propria parte in questa battaglia. Accogliamo questa bella notizia dicendo che saremo lieti di ospitare il presidente Mattarella nel nostro paese per l'inaugurazione del prossimo anno scolastico». Lo afferma il sindaco di Vo Euganeo, Giuliano Martini, commentando l'annuncio della presenza del Capo dello Stato a Vo per l'apertura delle scuole il prossimo autunno.

«Il Presidente Mattarella mi aveva informato e la considero una bella notizia, la sua disponibilità, un bel riconoscimento per Vò e per il Veneto, che su aggiunge alla dichiarazione del Presidente a favore dell'autonomia regionale, per cui la strada è segnata». Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la notizia della visita del Capo dello Stato nella cittadina primo focolaio del Covid-19 in regione. «Andremo a Vò a inaugurare l'anno scolastico - ha proseguito Zaia - e il Presidente sarà l'ospite d'onore. Mi sembra un bel riconoscimento per la storia sanitaria ed epidemiologica del Veneto, oltre che una forma di ringraziamento per i sanitari. Del resto, ricordo che sto portando avanti la partita di un riconoscimento ufficiale di peso, un'onorificenza per Vò, simbolo come primo Paese in quarantena, col primo morto in Italia, realtà in cui abbiamo fatto i primi 3.000 tamponi», ha concluso.

