29 Maggio 2021

di Diodato Pirone

(Lettura 3 minuti)







Matrimoni e green pass. Ma non solo. È in atto un braccio di ferro su alcune regole collegate alle riaperture delle attività sociali avviate dal governo dopo il calo dei contagi. In particolare le Regioni chiedono norme meno severe su matrimoni e spiagge mentre il Cts, il Comitato tecnico scientifico che negli ultimi 15 mesi ha valutato le misure del contenimento della pandemia, propone di mantenere alcuni paletti. E' possibile che il governo vari un'ordinanza nelle prossime ore o comunque entro lunedì per dirimere le questioni sul tappeto.

Ma andiamo con ordine e iniziamo da uno dei temi più scottanti del momento: i matrimoni.

Green Pass per i ricevimenti obbligatorio o no?

Le Regioni hanno proposto un protocollo che di fatto esclude l'obbligo di possedere il Certificato Vaccinale o Green Pass da parte degli invitati ai ricevimenti. Il Cts, inceve, su questo punto pare irremovibile e chiede di mantenere l'obbligo del Pass che pure è previsto dal decreto dello scorso 18 maggio che ha dato il via libera alla nuova ondata di aperture. Ricordiamo che il Pass si ottiene in tre casi: dalla struttura dove è stata somministrata la seconda dose di vaccino; dall Asl che certifica la guarigione dal Covid con la presenza di anti-corpi oppure da una struttura che effettua un tampone (ovviamente se negativo) 48 ore prima del ricevimento.

Secondo le Regioni inoltre non dovrebbe essere fissato un tetto al numero degli inviti collegato alle caratteristiche della struttura dove si svolge il ricevimento. Ma anche su questo punto il Cts non intende ragioni poiché i tecnici temono la creazione di assembramenti in ambienti chiusi che potrebbero trasformarsi in focolai poco controllabili poiché in molti matrimoni gli invitati provengono anche da Regioni lontane fra loro.

Non dovrebbero esserci problemi invece per l'eliminazione della figura del Covid manager, ovvero del responsabile delle misure di sicurezza, sia per evitare aumenti di costi delle cerimonie matrimoniali sia perché una presenza del genere potrebbe generare strascichi giudiziari di difficile definizione.

Numero chiuso sulle spiagge?

Altro tema molto sentito è quello delle regole da tenere per gli stabilimenti balneari. Nessun problema sulle distanze fra gli ombrelloni che dovranno avre a propria disposizione un'area di circa 10 metri quadri mentre lettini e sedie sdraio dovranno stare a un metro quando non posizionate sotto un ombrellone. Le Regioni però chiedono che non venga fissato un tetto al numero di ospiti complessivi degli stabilimenti. Il Cts invece chiede il numero chiuso. Sia le Regioni che il Cts concordano sulla necessità di precedere più zone d'ombra in modo da evitare assembramenti. Ogni stabilimento dovrà creare percorsi separati in ingresso e in uscita.

Quando la mascherina nel ristorante?

Dal primo giugno in tutt'Italia (dal 31 maggio in Friuli, Molise e Sardegna che sono in fascia bianca) apriranno i ristoranti al chiuso. In questi locali si potra sedere al tavolo anche con più di quattro persone non conviventi ma tutte le volte che ci si alza dal tavolo, ad esempio per usufurire dei servizi igienici oppure per uscire dal locale, bisognerà indossare la mascherina. Il personale di servizio inoltre dovrà avere sempre i dispositivi di protezione. Ultima regola: fra i clienti di tavoli diversi la distanza dovrà essere di almeno un metro.