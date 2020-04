Covid-19 Italia, sanzioni per chi non ha la mascherina: la richiesta delle Regioni al governo

Mascherine obbligatorie per la fase 2. E per chi non le indossa, sanzioni precise fissate per legge. E' la richiesta delle Regioni al governo, in vista della cabina di regia che tornerà a riunirsi mercoledì in vista del nuovo dpcm che l'esecutivo sta preparando per il 4 maggio.



«Abbiamo chiesto al governo di dare linee guida sul tema dei dispositivi di protezione individuali», conferma Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia ma anche presidente del tavolo che riunisce tutte le Regioni, parlando a RaiNews 24. «Faccio un esempio: le mascherine servono per evitare il contagio? Bene, si dica che servono, sono obbligatorie a livello nazionale, mettendo anche a fianco una sanzione per chi non rispetta il suo utilizzo».