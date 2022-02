Mascherine all'aperto obbligatorie in Campania fino al 28 febbraio: l'ordinanza di De Luca

Come era successo per il rientro a scuola dopo le vacanze di Natale, Vincenzo De Luca va per conto suo e proroga l'uso obbligatorio delle mascherine all'aperto in Campania fino al 28 febbraio. Il governatore ha emesso un'ordinanza, che supera la decisione del governo di abolirle invece da venerdì 11. «Resta obbligatorio - si legge -, sul territorio regionale, in ogni luogo non isolato - ad esempio nei centri urbani, nelle piazze, sui lungomari nelle ore e situazioni di affollamento - nonché nelle file, code, mercati o fiere ed altri eventi, anche all'aperto, e nei contesti di trasporto pubblico all'aperto quali traghetti, battelli, navi», si legge. Lo stato di emergenza per il Covid scadrà ufficialmente il 31 marzo.

