Draghi: «Stop mascherine, domani chiederò a Cts. AstraZeneca, chi vuole può fare la seconda dose»

Mascherine e AstraZeneca, parla il presidente del Consiglio, Mario Draghi. «Domani inoltrerò la richiesta al Cts perché ci dica se possiamo togliere la mascherina o no». L'ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa e ha aggiunto: «Ma non ci sono date». E poi. «Chi vuole è libero di fare la seconda dose con AstraZeneca purché abbia un parere del medico e» un consenso informato. Lo ha detto in conferenza stampa il presidente del Consiglio, Mario Draghi. «La cosa peggiore è non farsi nessuna seconda dose», ha aggiunto Draghi.

