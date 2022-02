Stato di emergenza, Costa: «Non sarà prorogato dopomarzo». Mascherine all'aperto, via l'obbligo dall'11 febbraio

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervistato dall'Ansa, ha annunciato l'arrivo di un provvedimento del Ministero della Salute «per togliere le mascherine all'aperto su tutto il territorio nazionale senza distinzione di colore per le regioni a partire dall'11 di febbraio». «Questo è un segno di speranza per tutti gli italiani», ha aggiunto.

Discoteche, si riapre da venerdì: ecco le regole per tornare a ballare

Mascherine all'aperto, la decisione

In mattinata Costa aveva annunciato che l'ordinanza sulle mascherine da tenere all'aperto in zona bianca non sarebbe stata prorogata e che sarebbe arrivata successivamente l'occasione per decidere se toglierle anche in zona gialla e arancione con un provvedimento del Ministero condiviso con il Cts. Eppure, anche in virtù del calo dei contagi e del buon andamento della campagna vaccinale, il sottosegretario alla Salute ha deciso di uniformare la decisione.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Sky Tg 24, aveva pero spiegato: «Al chiuso le mascherine continueranno a essere necessarie. Ma vorrei ricordare che in passato, quando abbiamo sospeso l’obbligo all’aperto, abbiamo sempre detto che comunque bisogna portare con sé le mascherine, in modo da essere pronti a indossarle se ci si ritrova in luoghi affollati e dunque a rischio».

Stato emergenza, Costa: nessuna proroga

«L'obiettivo del Governo è che lo stato d'emergenza» Covid «non venga prorogato dopo il 31 marzo e confido che ci siano le condizioni per non prorogarlo». Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, ospite di “Tagadà” su La7. Quanto al Green pass, Costa indica una possibile data di progressivo allentamento da metà marzo. «Faccio un ragionamento semplice e di buon senso», spiega: «Il Green pass è stato molto utile per incentivare la vaccinazione e allora dobbiamo tenere presente che è fondamentale somministrare la terza dose perché è quella che ci protegge maggiormente dalle conseguenze gravi dalla malattia».

«E allora - dice Costa - se consideriamo che nel nostro Paese circa 48 milioni di cittadini sono vaccinati e 35 milioni hanno ricevuto la dose booster, significa che abbiamo circa 13 milioni di dosi da somministrare. Se procediamo con questo ritmo - confida il sottosegretario - è facile pensare che per metà marzo avremo completato la dose booster a 48 milioni di concittadini. Da lì sicuramente inizierà una nuova fase e, così come abbiamo introdotto gradualmente le restrizioni, con la solita gradualità inizieremo un allentamento delle misure».