Mascherine: obbligo su bus, aerei e treni verso la proroga al 30 settembre

Il governo sposta di tre mesi e mezzo l’obbligo di utilizzo delle mascherine Ffp2 sui mezzi di trasporto come aerei, treni e bus nello spirito di allungare le precauzioni rispetto a una pandemia che negli ultimi giorni ha ripreso a correre. Contemporaneamente il provvedimento rimuove l’obbligo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi) per i prossimi esami di Stato conclusivi dell’anno scolastico, quindi gli studenti potranno fare a meno di indossarle. Nel decreto in approvazione da parte del Consiglio dei ministri in calendario mercoledì 15 giugno, all’articolo 11 sono previste le “Disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie” che modificano la scadenza del 15 giugno, appunto oggi stabilite fissate dall’articolo 10-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Il nuovo termine per l’obbligo delle mascherine adesso rinviato al 30 settembre 2022.