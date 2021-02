Se è vero che le impressioni degli sconosciuti sono a volte quelle più autentiche perché descrivono le persone senza condizionamenti, Maria Serenella Cappello, moglie di Mario Draghi, è una signora «amabile e divertentissima, elegante e comune». Come elegante e comune può essere un filo di perle intorno al collo di una donna.

La fotografia la scatta chi questa signora, legata dal 1973 all'ex Governatore della Banca d'Italia chiamato ora a formare un nuovo esecutivo, ha imparato a conoscerla poco a poco nella quotidianità di un quartiere romano a pochi passi da Villa Borghese. Di lei le cronache mondane, nonostante i ruoli ricoperti dal marito nel corso degli anni, parlano poco se non per nulla. Le voci dei Parioli invece tratteggiano il profilo di una signora che al mattino esce a fare la spesa, si ferma nel negozio di abbigliamento di piazza Pitagora e sceglie un pullover o un completo da regalare al padre dei suoi due figli, Giacomo e Federica, nel giorno di Natale. Una donna che proprio insieme a Draghi si preoccupò a dicembre del 2013 di riempire le buste con generi di prima necessità da donare ai volontari del Banco alimentare di fronte a un supermarket nella periferia romana.

Nelle sue poche uscite pubbliche, la signora Cappello, esperta di Letteratura inglese e di nobili natali poiché discendente di Bianca Cappello, sposa del Granduca di Toscana Francesco De' Medici, ha sempre dimostrato grande riservatezza. Solo in un'occasione si lasciò andare, rispondendo lei per conto del marito a un cronista. Era il marzo del 2018 e di fronte alla domanda se Draghi avesse potuto accettare l'incarico di presidente del Consiglio rispose: «Mio marito non farà un governo, non è un politico».



Sempre al suo fianco - mai un passo avanti né uno indietro - per alcuni rappresenta l'asse portante della famiglia Draghi. E a testimoniare un grande affiatamento - nato in Veneto più di 50 anni fa - anche quella frase che lo stesso Draghi pronunciò lasciando l'Eurotower. A chi gli chiese cosa avrebbe fatto una volta sceso dal vertice della Bce disse: «Chiedete a mia moglie, spero lei lo sappia, ne sa più di me». La coppia si conobbe a casa di amici comuni dopo che Draghi, orfano dei genitori quando ancora era un adolescente, conseguì il diploma all'istituto Massimo di Roma, diretto dai padri Gesuiti. Tra i suoi compagni di scuola c'erano Luca Cordero di Montezemolo ma anche Giancarlo Magalli che ricorda la sua innata bravura verso la Matematica. Da mesi anche per via della pandemia da Covid-19 Serenella e Mario Draghi si sono trasferiti nel buen retiro di Città della Pieve in Umbria dove la famiglia, tramite una società di proprietà della signora Cappello, acquistò nel 2009 una villa sulle colline che guardano la Val di Chiana. Negli anni la proprietà è stato il rifugio della famiglia e palcoscenico di alcuni grandi momenti come il matrimonio del figlio Giacomo, un tempo trader finanziario presso la Morgan Stanley. Il Paese ricorda quell'occasione nel 2011 come una festa collettiva. La parrucchiera del posto fu chiamata dalla signora Cappello per pettinare molte delle ospiti del matrimonio compresa l'altra figlia della coppia, Federica, a capo di una multinazionale che cura le biotecnologie.

