Venerdì 24 Maggio 2024, 13:20

Il presidente francese Emmanuel Macron vorrebbe che l'ex premier italiano Mario Draghi avesse un incarico nell'Unione europea di alto livello nel prossimo quinquennio. A riferirlo è Politico. La testata cita Pascal Canfin, eurodeputato del partito liberale Renaissance di Macron, in stretto rapporto con il presidente: «La Francia e tutti nell’ecosistema presidenziale vorrebbero che Draghi avesse un ruolo» dice.

Il premier francese aveva espresso, dopo la riunione di Renew, gruppo politico liberale al Parlamento europeo, la sua stima nei confronti del banchiere italiano: «È una persona che ha lavorato molto per l’Italia, è stato un grande presidente del Consiglio – però le nomine si fanno dopo il voto, bisogna prima convincere i cittadini sui programmi». Ed è proprio sulle nomine e sui programmi che il presidente francese vorrebbe Mario Draghi come principale interlocutore in Commissione europea.

La scelta di Mario Draghi

È ormai risaputo che Emmanuel Macron stia spingendo Mario Draghi all’esecutivo europeo. Canfin ha ribadito la simpatia del premier francese per l'ex premier italiano e l’appoggio pubblico dimostrato all'uomo del «Whatever it takes» potrebbe essere decisivo per le elezioni dell'8 e 9 giugno. Ma è la prima volta che un funzionario francese lo appoggia pubblicamente per un incarico di alto livello a Bruxelles.

Mario Draghi e Emmanul Macron la pensano alla stessa maniera su vari fronti: nessuno dei due vorrebbe che le regole fiscali siano un limite per la spesa che dia una scossa all’economia europea. L’ex premier tricolore, a tal proposito, ha sostenuto più volte la battaglia di Macron sul trilione di euro di investimenti pubblici per far sì che l’Unione europea sia al pari con Cina e Stati Uniti.

«Ha la credibilità necessaria per cercare di convincere tutti della capacità di investimenti a lungo termine e della necessità di investimenti comuni, il che rappresenta una sfida enorme», ha affermato Canfin in un’intervista a Politico parlando di Draghi. L'obiettivo della Francia è quello di migliorare gli affari esteri dell’Unione europea. Il modo più efficace per farlo sarebbe quello di fare leva sulla carica di vicepresidente dell’esecutivo. Solo così Parigi potrebbe condividere la propria agenda con gli altri Stati membri e ottenere la spinta riguardante industrie locali, politiche commerciali difensive e la spesa pubblica. E la Francia sa che è nel suo interesse non accettare un secondo mandato per Ursula von der Leyen.

L’ex premier italiano piace a Macron, perché ha salvato l’euro dalla crisi finanziaria del 2010, promettendo di proteggere la valuta del blocco quando era a capo della Banca centrale europea nel 2012, «costi quel che costi». Draghi oggi potrebbe aiutare la Francia a vincere quella stessa battaglia relativa ai liberi investimenti tra gli Stati membri, ha detto Canfin in un’intervista a Politico.eu: «Quando Draghi fa ‘tutto il necessario’, rompe anche con l’ortodossia tedesca. C’è una questione chiave lì, che dobbiamo risolvere dopo le elezioni. Se Draghi finisce a Renew, significa che diventa il nostro candidato. Ma sappiamo bene che non sarà Renew ad avere la presidenza della Commissione».

Perché gli affari esteri Ue vanno male

Draghi secondo cui l'Unione europea non è competitiva progetta «Un radicale cambiamento”. Lo aveva spiegato il 16 aprile scorso alla High-Level Conference on the European Pillar of Social Rights di Bruxelles. Il problema principale sarebbe l'approccio: «L’Europa si è rivolta verso l’interno, vedendo i nostri concorrenti come noi stessi, anche nei settori della difesa e dell’energia dove abbiamo profondi interessi comuni». E continua: «Non abbiamo considerato la nostra competitività esterna come una seria questione politica». Cina e Stati Uniti sono stati considerati dall'ex premier come Paesi competitivi negli affari esteri. Per eguagliarli è necessaria una politica economica comune tra i Paesi Ue.

All'Italia piacerebbe Mario Draghi ai vertici Ue?

Per l'Italia avere Mario Draghi all'esecutivo europeo potrebbe essere senz'altro vantaggioso. La Francia per realizzare i suoi obiettivo di rinnovamento dovrà negoziare con il Ppe (con cui sta Forza Italia) e con il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

Canfin ha delineato come i potenziali negoziati tra von der Leyen e Meloni potrebbero portare a un lavoro di alto profilo per l’Italia che potrebbe tradursi in un portafoglio economico significativo. Von der Leyen, che ha segnalato di essere disposta a lavorare con i cristiani e riformisti europei di estrema destra (Ecr) della Meloni per assicurarsi un altro mandato, potrebbe «raggiungere un accordo con la Meloni… sulla base di una responsabilità» ritiene l'eurodeputato francese.

In cambio, la leader italiana potrebbe chiedere ai suoi eurodeputati di aiutare la tedesca a ottenere i numeri necessari nel voto decisivo del Parlamento europeo che approva il suo secondo mandato. «Ciò significa che Draghi sarebbe il candidato della Meloni» per un posto alla Commissione, ha detto Canfin. «Non penso che sia impossibile».Dunque, se Giorgia Meloni decidesse di allearsi con Ursula per un secondo mandato alla Commissione europea, potrebbe ottenere un portafoglio economico italiano.