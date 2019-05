«Marina salva pescherecci dai libici», ma la notizia è falsa: e la Difesa cancella il tweet

Quanto riportato da organi di stampa «circa un salvataggio della Marina di alcuni pescherecci nei pressi delle acque libiche è falso. Appresa la notizia abbiamo provveduto a rimuovere il tweet precedente».

È quanto scrive su Twitter il ministero della Difesa, smentendo la notizia secondo cui due pattugliatori della Marina militare sarebbero intervenuti in «soccorso» di nove pescherecci italiani che stavano pescando a ridosso delle acque territoriali libiche e che sarebbero stati presi di mira da alcune motovedette libiche con il possibile intento di sequestrarli.Su questo episodio il ministero della Difesa aveva scritto un tweet in cui si leggeva: «4 maggio Pescherecci italiani nel mirino delle motovedette libiche salvati dalla Marina Militare. Il ministro Elisabetta Trenta si complimenta: grazie al coraggio e alla professionalità si è evitato il peggio». Questo tweet è stato rimosso dopo pochi minuti, poi ne è stato scritto un altro con la smentita.Sulla vicenda e in particolare sul tweet, poi rimosso, della Difesa, è intervenuta anche la ong Mediterranea saving humans, che ha postato uno screenshot del messaggio twitter pubblicato sul profilo del ministero della Difesa e poi eliminato, corredato da questo commento: «Alle 11.47 il Ministero della Difesa denunciava attacchi di motovedette libiche a pescherecci italiani. Poi hanno cancellato. Che cosa sta succedendo? Milizie pagate da Italia e UE catturano migranti e terrorizzano i nostri pescatori?». «A conferma della notizia - scrive ancora Mediterranea - per tutta la mattinata da #Lampedusa #Mediterranea ha osservato intensa attività pattugliatore ItalianNavy e GuardiaCostiera».