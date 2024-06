Sabato 1 Giugno 2024, 06:35

Dal Cavaliere alla Cavaliera. Chi, Marina Berlusconi? Sì, proprio lei. Come il padre, la primogenita di casa d’Arcore è diventata cavaliere del lavoro per decisione del presidente Mattarella e proprio a un anno, quasi, dalla morte di Silvio. Il Capo dello Stato ieri ha firmato il decreto per questa onorificenza a 25 italiani - proposti dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso - che si sono distinti per professionalità e impegno ad alto livello. E fioccano naturalmente in queste ore per Marina, donna tosta, manager determinata, ai vertici di Mondadori e di Fininvest dove i risultati parlano per lei, i complimenti di tutti. A cominciare da quelli di Antonio Tajani, Gianni Letta, Fedele Confalonieri. «Dedico a mio padre - dice Marina - questo grande onore ricevuto». Che equipara l’adorata primogenita di Berlusconi, legata a lui da un rapporto simbiotico, al padre e che può essere letto anche come un tributo postumo al Cavaliere nel senso che evidentemente ha saputo ben formare e ben condurre Marina al compito di capo azienda.

Marina Berlusconi nominata Cavaliere del Lavoro, chi è: figlia di Silvio, imprenditrice e manager, a capo di Fininvest e Mondadori

LA DECISIONE

I requisiti per cui Marina ha ottenuto il titolo quirinalizio sono questi: una specchiata condotta civile e sociale, aver lavorato per almeno 20 anni nel settore per il quale è stata conferita l'onorificenza, aver adempiuto agli obblighi tributari, previdenziale ed assistenziali dei lavoratori delle sue aziende e non aver svolto all'estero attività commerciali ed economiche lesive per l'economia nazionale. E così, ecco la Cavaliera. La quale, oggi, è attesissima alla festa della Repubblica nei giardini del Quirinale, e sarebbe per lei un esordio politico-mondano.

Chi la conosce non si stupisce che Marina sia diventata Cavaliera. Fedele Confalonieri, che l'ha vista nascere anche lavorativamente, l'ha definita «un martello pneumatico». Lo disse all'epoca in cui per la prima volta Marina aveva fatto ingresso nella classifica delle donne più potenti del pianeta compilata da Forbes. Era il 2004, e poi la Berlusconi sarebbe stata una presenza fissa in questa graduatoria.

Marina ha avuto un'ascesa senza intoppi. E proprio lei è stata vicinissima al padre quando, dopo la condanna nel 2013 per frode fiscale, Silvio si autosospese dall'adorato titolo di Cavaliere. Per poi riprenderlo, appena venne riabilitato. «Già da quando aveva vent'anni», raccontava sempre Silvio agli amici, «Marina era la prima ad arrivare alle riunioni che contano». Si sedeva in disparte, tirava fuori dalla borsa il bloc notes e prendeva appunti. L'arte di usare la forbice per risanare i conti l'avrebbe imparata alla scuola di Franco Tatò; la creatività applicata al mondo del business, invece, è stata un lascito degli anni passati accanto a Bruno Ermolli.

IL BRINDISI

Marina ha avuto il titolo a 57 anni. Il padre lo ottenne a 41 anni, nel 1977, su proposta del ministro dell'Industria, Carlo Donat Cattin, ed è storia l'immagine in cui Berlusconi stringeva la mano al presidente Giovanni Leone nella cerimonia della consegna. Berlusconi decise di scrivere di proprio pugno una lettera di presentazione che cominciava così: «Il dottor Berlusconi, nato a Milano, è di antichissima famiglia milanese. Milanista dalla nascita e calciatore in erba, avendo disputato campionati con le squadre giovanili, laureato in legge col massimo dei voti all'Università statale di Milano, premio Giannino Manzoni per la pubblicità, ha avuto una carriera che ha del favoloso». Toni diversi, ora, da parte della figlia che è caratterialmente diversa dal genitore. Ed è stata presentata la sua candidatura al cavalierato con pochi cenni biografici, nello stile secco e asciutto che le appartiene.

«Da oltre vent’anni - è il primo commento della Berlusconi i Marina dopo l’annuncio del cavalierato - ho l’onore di presiedere un grande gruppo come Mondadori, vero e proprio patrimonio del nostro Paese, che ha fatto della libertà e del pluralismo la sua ragion d’essere». Brinda Marina. E da lassù, dove si trova oggi il Cavaliere, anche lui starà facendo cin cin.

