Maria Elena Boschi, Capodanno in Marocco: «Marrakech indimenticabile»

Maria Elena Boschi si rilassa in vacanza in Marocco. L'ex ministro del Governo Renzi ha trascorso la fine dell'anno e l'inizio del 2009 nel paese del Nord Africa, proprio mentre in Italia si scatena il dibattito sul Decreto Salvini che riguarda anche gli immigrati. «Il fascino del deserto del Marocco e i profumi e i colori del labirinto di Marrakech. Un viaggio indimenticabile con gli amici di sempre! », scrive una sorridente Maria Elena Boschi su Instagram.



Negli ultimi giorni ha postato più storie e foto delle giornate serene trascorse in Marocco, con gli amici di sempre tra cultura e relax lontana dalle tensioni dei palazzi della politica romani. Tanti i commenti al post: c'è chi si complimenta per la bellezza dei luoghi, chi per il sorriso dell'ex ministro e qualcuno polemizza, lanciando frecciate sulla destinazione scelta.

Ultimo aggiornamento: 18:42

