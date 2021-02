Marco Ferretti morto per Covid, l'ex capo dei commessi della Camera aveva 69 anni

Marco Ferretti è morto per di Covid. Era uno dei personaggi più noti e conosciuti da chi lavora alla Camera. Assistente parlamentare con una carriera ultra quarantennale tra le mura di Montecitorio, tanto da essere nominato capo dei commessi, ha perso la sua battaglia contro il coronavirus. Settanta anni ancora da compiere, Ferretti era una persona molto apprezzata e stimata, dall'amministrazione in primis, ma anche dai politici e dai giornalisti con i quali ha lavorato a stretto contatto sia in sala stampa che nelle tribune in aula.

Sono costernato. Una persona di rara professionalità e signorilità. Ne manterrò sempre un gran ricordo. #MarcoFerretti. https://t.co/RlwiEG86yg — Enrico Letta (@EnricoLetta) February 2, 2021

Sono innumerevoli le sue foto accanto ai leader della Prima e della Seconda Repubblica o in aula a fianco dei diversi presidenti con i quali ha collaborato. Ferretti era lì, il volto sorridente, elegante e professionale, con la sua diplomatica accortezza ma ugualmente fermo nell'esigere il rispetto delle regole e del bon ton parlamentare, in special modo dai giornalisti che lo stimavano e lo apprezzavano per la sua cortesia e disponibilità.

Non è un caso se la sua scomparsa abbia suscitato nel personale dell'amministrazione una forte impressione e un sentito cordoglio, che verrà commemorato adeguatamente come nel luglio del 2017 è stato festeggiato il suo pensionamento, al quale parteciparono, oltre alla presidente Laura Boldrini, anche il segretario generale Lucia Pagano, l'allora sottosegretario Maria Elena Boschi, molti deputati ed ex deputati e colleghi.

