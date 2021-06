Marcello De Vito lascia M5S e passa a Forza Italia: «Potevo smettere con la poltica ma affronto una nuova avventura»

Marcello De Vito sbarca in Forza Italia. L'attuale presidente dell'Assemblea capitolina, appena uscito dal Movimento Cinquestelle tra molte polemiche, entra nel partito azzurro e sarà candidato per la prossima consiliatura in Campidoglio.

«Potevo scegliere di smettere di far politica, ma vista la conoscenza della macchina ho deciso di buttarmi in una nuova avventura dopo l'invito di Forza Italia». De Vito ha parlato di «capriole ideologiche» nella gestione del M5S, che l'ha spinto ad abbandonare i grillini. «Mi sono avvicinato, da storico elettore di Centrodestra, alla forza che mi è più consona».

Domani, martedì 8 giugno, vertice tra Matteo Salvini (Lega), Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia) e Antonio Tajani (Forza Italia) per scegliere il candidato per il Campidoglio da schierare contro Virginia Raggi, Roberto Gualtieri e Carlo Calenda.