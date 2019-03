De Vito arrestato, è il primo M5s a finire in carcere. I vertici: «Di Roma non ti puoi fidare»

Ultimo aggiornamento: 10:38

«Butto colpo, bruttissimo». Sconcerto nei vertici M5S svegliati stamattina da un inedito assoluto: Marcello De Vito è il primo esponente del Movimento a finire in carcere e a provare sulla propria pelle la legge voluta dal vicepremier Luigi Di Maio e il Guardasigilli Alfonso Bonafede: lo Spazzacorrotti. E la frase arriva come una sentenza politica più forte di ogni sospetto, una liberazione trattenuta fin dai tempi di Marra: «Certo che di Roma non ti puoi proprio fidare».E ai piani alti serpeggia anche una prudenza preventiva. Da oggi il codice etico, vanto del M5S, è un po' più debole e dovrà essere aggiornato. In caso di misura cautelare in carcere infatti non sono nemmeno previste e quindi considerate sanzioni. Già all'ex capogruppo M5S in Campidoglio Paolo Ferrara, indagato nell'affaire, i vertici M5S e i probiviri resero la vita molto difficile: ritiro dei galloni di capogruppo, sospensione immediata e di fatto emarginazione politica. L'arresto per corruzione è una novità assoluta e in queste ore non si prevedono svolte garantiste in chi ha interpellato Grillo e Casaleggio.«Una cosa è certa: oggi l'hashtag #lostadiosifa si rivela pericoloso e incosciente», dice una fonte romana. De Vito fu il primo a rilanciare lo slogan assertivo di Virginia Raggi "Lo stadio si fa".