Lunedì 13 Marzo 2023, 17:40

C'è un filo diretto che lega palazzo Chigi a piazza San Pietro. O meglio più d'uno, da ambo i capi. A sostenere quella che almeno su qualche tema (famiglia e natalità in testa) sembra una vicinanza consolidata tra Giorgia Meloni e papa Francesco, ci sono infatti diversi pontieri. Se in tema di migranti e Ucraina l'orbita non sempre collima, a lasciare che silenziosamente la "Patria" scivoli talvolta in secondo piano tra "Dio" e "Famiglia" per evitare incidenti, c'è soprattutto il sottosegretario di Stato Alfredo Mantovano. Diventato a suon di silenzi braccio destro della premier, l'ex An è - senza eresie - deus ex machina di gran parte delle sponde costruite dal governo, anche con il Quirinale. Tuttavia non è il solo a spostarsi tra i sacri palazzi.

Come lui c'è infatti anche il segretario generale Carlo Deodato. L'ex magistrato - cattolicissimo al pari di Mantovano - vanta solidi rapporti oltretevere, strutturati soprattutto durante la "convulsa" sentenza del Consiglio di Stato (di cui è stato relatore nel 2015) sulla trascrizione delle nozze gay fatte dai sindaci italiani riguardo ai matrimoni contratti all’estero. Del resto il conservatorismo di cui si sono spesso fatti cantori i meloniani, trova facile consenso tra i cattolici italiani di ogni risma, come dimostra l'entusiastica partecipazione di Meloni al Meeting di Rimini della scorsa estate. A ognuno però, spetta il suo mediatore. E così accanto a Mantovano e Deodato ci sono sia la ministra della Famiglia Eugenia Roccella (ex portavoce del Family Day) sia Isabella Rauti, sottosegretaria alla Difesa da tempo vicinissima al mondo pro-life.

Una schiera di tessitori capaci di consolidare quei rapporti che, cronache alla mano, un tempo sembravano aver scommesso su un'altra anima del centrodestra: Matteo Salvini. Basti pensare all'ex numero uno dei vescovi Camillo Ruini che, lasciatosi alle spalle i rosari e le immagini di Medjugorje del segretario del Carroccio, dopo le Politiche ha tenuto a battesimo il dualismo Chigi-Vaticano: «La seguo da tempo e me l'aspettavo» dichiarò. Anche in questo caso però i rapporti sono articolati e profondi. E quindi c'è soprattutto il segretario di Stato Pietro Parolin che non nasconde la collaborazione in atto sui corridoi umanitari. Così come su lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani. Una consuetudine di idee e rapporti che oggi pomeriggio sarà ulteriormente consolidata quando Meloni - ricevuta da Bergoglio al Palazzo apostolico a gennaio - parteciperà alla presentazione del libro di Padre Antonio Spadaro, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, "L'atlante di Francesco. Vaticano e politica internazionale". Appuntamento a cui parteciperà, appunto, anche il cardinale Parolin. Poi, inevitabilmente, a giocare un ruolo nella fitta trama di relazioni c'è monsignor Gallagher, segretario vaticano per i Rapporti con gli Stati. Ovvero il ministro degli Esteri del Vaticano che, ormai da anni, incontra con una certa ed inevitabile regolarità Meloni.