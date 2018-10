Manovra, a palazzo Chigi vertice Conte-Salvini-Di Maio

Vertice a tre questa sera a palazzo Chigi. Intorno ad un tavolo il premier Giuseppe Conte e i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Che cosa fare domani quando, come è probabile, la Commissione europea boccerà la manovra chiedendo all’Italia di rivedere la prospettiva di debito. Problema non da poco perché la disponibilità a trattare, annunciata del presidente del Consiglio, rischia di mettere in discussione il contratto di governo. © RIPRODUZIONE RISERVATA