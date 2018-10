Tria: «Spread a 320 insostenibile a lungo, piani B alla manovra non ce ne sono»

Ha parlato della manovra il ministro dell'economia Giovanni Tria nel salotto di Porta a Porta, ospite di Bruno Vespa. «Per ora non ci sono dei motivi - dice - perché pensiamo che la manovra sia corretta. È corretta perché il contesto economico è cambiato da giugno ad oggi. Credo che un Governo si debba muovere seriamente nel contesto in cui opera: mi fa pensare che dobbiamo avere questo tipo di manovra espansiva. Credo anche che la Commissione Europea debba spiegare perché boccia una manovra».

Moscovici e la scarpa di Ciocca: «Si sorride e poi ci si risveglia con il fascismo»



Spread insostenibile. Lo spread a 320 è una febbre a 40, insostenibile a lungo, o a 37 che si può gestire? Ospite di Porta a Porta il ministro dell'Economia Giovanni Tria risponde: «Non è 40 ma neppure 37. È un livello che non possiamo considerare di mantenere troppo a lungo». Sottolinea che «non ci sono motivi fondamentali» che giustifichino questi livelli: «I fondamentali dell'Italia sono solidi». Il problema «é l'incertezza politica su dove il Governo vuole andare a finire». Come sull'euro che, ribadisce, nessuno mette in discussione.

Nessun piano B. «Per ora non ci sono motivi, pensiamo che la Manovra sia corretta». Così ha risposto il ministro dell'Economia Giovanni Tria a Porta a Porta alla domanda se il Governo sia disposto a cambiare la Legge di bilancio nel caso la situazione dei mercati peggiori e la Ue la bocci definitivamente. «Non è questione di essere disposti o non disposti, ci sono delle incertezze, i mercati devono credere alla Manovra. Monitoreremo quello che accade con analisi razionali e decideremo come fare, per ora non ci sono elementi nuovi», ha aggiunto. «Non ho nessun piano B, il Mef controlla ed è pronto a intervenire.», ha comunque sottolineato il ministro.

Ultimo aggiornamento: 20:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA