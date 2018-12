Manovra, Tria tratta ancora. Di Maio e Salvini: piena fiducia a Conte

«Continuiamo a sostenere con convinzione la nostra proposta. Piena fiducia nel lavoro di Conte. Siamo persone di buon senso e soprattutto teniamo fede a ciò che avevamo promesso ai cittadini, mantenendo reddito di cittadinanza e quota 100 invariati. manterremo tutti gli impegni presi, dal lavoro alla sicurezza, dalla salute alle pensioni senza penalizzazioni, dai risarcimenti ai truffati delle banche al sostegno alle imprese». Prendono carta e penna Luigi Di Maio e Matteo Salvini per smentire tensioni con il presidente del Consiglio dopo l’incontro di ieri a Bruxelles. Mostrare un governo compatto e una maggioranza coesa ha un indubbio peso nella trattativa con Bruxelles che il ministro dell’Economia Giovanni Tria sta conducendo in queste ore con la Commissione e serve anche a dire agli investitori che non ci saranno sorprese nei passaggi parlamentari.

