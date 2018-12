Il caos allarma il Quirinale. Duello M5S-Lega sui tecnici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA «Sono proprio stanco, stavo dormendo e mi hanno spedito qui a risolvere un bel po’ di grane». Massimo Garavaglia, viceministro all’Economia in quota Lega, alle otto di sera quasi barcolla entrando nell’aula del Senato. In commissione Bilancio è accaduto il pandemonio. Lavori a singhiozzo, sedute sospese a ripetizione. Caos e urla. Rissa sfiorata. E Garavaglia a fare da punch-ball, a chiedere e ottenere lo stralcio della riforma del Ncc che, in extremis, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, d’intesa con il premier Giuseppe Conte, decidono poi di varare con un decreto ad hoc per non perdere la faccia. Ed evitare la rivolta dei tassisti.L’ennesima puntata dello psicodramma sulla manovra economica, con tanto di doppia fiducia sul maxiemendamento, scorre per l’intera giornata e nottata sotto lo sguardo attento del Quirinale. Sergio Mattarella, da Palermo, vuole essere costantemente informato dell’andamento dei lavori. Non solo perché preoccupato per gli strafalcioni di grammatica istituzionale del governo giallo-verde che ha impedito al Parlamento, forse per la prima volta nella storia, di analizzare e discutere la legge di bilancio riscritta sotto la dettatura di Bruxelles. Ma perché il Capo dello Stato intende assolutamente scongiurare l’esercizio provvisorio: basta errori e rinvii, la manovra va approvata entro il 31 dicembre, è stato l’ultimatum quirinalizio. «Il Presidente può stare tranquillo, non sforeremo ulteriormente i tempi», garantisce in nottata Conte.L’ATTACCO AL MEF Come da copione, i 5Stelle puntano l’indice contro i tecnici del ministero dell’Economia. Alle due di pomeriggio, quando finalmente sbarca in Senato il maxiemendamento che riempie il testo della legge di Bilancio ancora completamente in bianco, i grillini cominciano a parlare di «errori gravi» contenuti nel testo. «Nel maxiemendamento», denunciano fonti pentastellate, «c’erano emendamenti che erano stati respinti. Abbiamo dovuto rimandarlo indietro per le correzioni». E solo dopo questa “revisione” sarebbe arrivata la bollinatura da parte della Ragioneria. «Vogliono far ricadere su di noi, sulla politica, la responsabilità di questo pasticcio», aggiungono le stesse fonti, «ma la colpa è dei tecnici del Mef che ci costringono a lavorare con l’acqua alla gola». Segue l’illustrazione del presunto movente: «Vogliono metterci in difficoltà e sporcare la vittoria del premier Conte nella trattativa con Bruxelles». E soprattutto arriva la minaccia di nuove defenestrazione dopo l’addio del capo di gabinetto del ministro Tria, Roberto Garofoli: «Il 2019 sarà l’anno della tolleranza zero, altre teste cadranno». Il principale indiziato è Daniele Franco, il ragioniere generale dello Stato.Una narrazione e una linea non condivisa dalla Lega. Matteo Salvini, al contrario di Luigi Di Maio, arriva al traguardo «abbastanza soddisfatto». La sua “Quota 100” per le pensioni è praticamente scritta (il decreto arriverà a metà gennaio), il reddito di cittadinanza grillino è invece ancora una nebulosa. O quasi. In più, il capo della Lega in extremis è riuscito a incassare il saldo e stralcio per i contribuenti «in difficoltà economica» che i 5Stelle non volevano. E su cui hanno dato battaglia. Perdendola. Così Salvini difende i tecnici: «Nessuna guerra ai tecnici del Mef. C’erano problemi di coperture perché si spostavano prima su alcune misure, poi su altre. Ma è tutto risolto». E Garavaglia si presenta davanti ai giornalisti per ringraziare pubblicamente «il ragioniere generale Franco, il direttore Biagio Mazzotta e tutti gli uffici del Mef che hanno lavorato a ritmi impossibili e hanno consentito di ottenere il risultato».VERSO LE ELEZIONI Toni diametralmente opposti. Accuse grilline contro complimenti leghisti. La prova provata che la manovra economica ha approfondito, invece di ridurre, il solco tra 5Stelle e Lega. Anche perché, con il varo della legge di bilancio, di fatto comincia la campagna elettorale per le elezioni europee di fine maggio che si giocherà, essenzialmente, proprio sull’attuazione delle misure di bandiera: “Quota 100” e reddito di cittadinanza fatti dimagrire dalla Commissione europea, sia per platea che per tempi di attuazione. Non a caso Di Maio cercherà di cavalcare la legge “spazza-corrotti” appena varata e Salvini la lotta ai migranti clandestini e la legittima difesa.