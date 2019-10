Manovra, piano casa da 1 miliardo del governo: prorogati ecobonus e cedolare secca

Manovra, piano casa da 1 miliardo del governo, e i fondi saranno cumulabili anche con il sisma bonus e l'ecobonus. Arriva un piano per la casa del governo da un miliardo. «Rinascita urbana», su iniziativa del ministro Paola De Micheli, sarà «un programma pluriennale per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia residenziale pubblica e sociale e la rigenerazione urbana».

Le misure, viene spiegato, saranno nel dl fiscale e in manovra: in totale valgono un miliardo. I fondi saranno cumulabili con misure come il sisma bonus e l'ecobonus. Ci sarà cofinanziamento delle Regioni e l'apporto di risorse private, da Cdp e fondi privati.

Verso la proroga di ecobonus e cedolare secca. Nella legge di bilancio saranno prorogati ecobonus e cedolare secca. Lo spiegano fonti di governo nel preannunciare le linee generali del piano casa. Resta confermato anche il sisma bonus, mentre verrà rifinanziato e migliorato l'accesso al Fondo Piccoli Comuni rendendo «ancora più veloce la realizzazione degli interventi già cantierabili».

Una parte «consistente» del piano per la casa del governo finanzierà «il fondo di sostegno alla locazione, per agevolare l'accesso all'affitto per le famiglie in difficoltà». Lo spiegano dal governo, anticipando le linee generali del piano proposto dal ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli. «Le risorse arriveranno direttamente alle famiglie attraverso la definizione di graduatorie comunali aggiornate ogni tre mesi», sottolineano.

Ultimo aggiornamento: 18:56

