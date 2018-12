Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29.​ Si allungano, quindi, i tempi per il varo della manovra alla Camera dopo l'ok del Senato.

